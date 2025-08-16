Tekirdağ\'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Çalışmalara gece ara veren ekipler, denizde kaybolan A.B.'yi (18) bulmak için sabahın erken saatlerinde yeniden arama başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Ekipler, belirledikleri alanları zaman zaman dronla da havadan tarıyor.

Kumbağ Mahallesi'nde önceki gün serinlemek için denize giren bir kişi gözden kaybolmuş, kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.