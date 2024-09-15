Tekirdağ'da Kaybolan Hintli İçin Arama Devam Ediyor

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Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'i arama çalışmalarına dördüncü gününde devam ediyor.

Şarköy Limanı açıklarında geminin bulunduğu bölgede Sahil Güvenlik botuyla yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize ulaşılamadı.

Ekipler arama çalışmalarını denizin açıklarında sürdürüyor.

4 gün önce Şarköy ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kaybolduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.