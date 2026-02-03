Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek

03.02.2026 14:40  Güncelleme: 15:43
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 'Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim Projesi' ile kırsal kalkınmayı güçlendirmek için küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek sağlıyor. Proje kapsamında, 2026'da 1250 hayvan dağıtılacak.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim Projesi" ile kentteki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine önemli bir destek sağlayacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen proje, Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle uygulanacak. İmzalanan protokol kapsamında köylerde yaşayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle sürüsünü büyütemeyen ya da yeterli sayıda hayvana sahip olamayan yetiştiricilere canlı hayvan desteği verilecek.

2026'da bin 250 hayvan dağıtılacak

2026-2030 yılları arasında sürecek projenin ilk yılında, toplam bin 250 küçükbaş hayvan yetiştiricilere ulaştırılacak. Bu kapsamda bin 200 dişi ve 50 erkek hayvanın dağıtımı planlanıyor. Projeden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin başvuruları, 3 Şubat ile 23 Şubat 2026 tarihleri arasında Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne yapılabilecek.

Kadın yetiştiricilere öncelik

Proje, belirli kriterler doğrultusunda şekillenecek. Başvuru sahiplerinin Tekirdağ'da ikamet etmesi ve hayvancılıkla uğraşıyor olması gerekecek. Özellikle kadın yetiştiriciler ile işletmesinde 25 ila 50 baş arasında küçükbaş hayvan bulunduranlara öncelik tanınacak. Ayrıca, başvuran işletmelerin en az 50 baş hayvanı barındırabilecek ağıl kapasitesine ve yeterli yem bitkisi alanına veya mera imkanına sahip olması şartı aranacak.

Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeliği ve TÜRKVET sisteminde kaydın bulunması da diğer önemli koşullar arasında yer alıyor.

Destek, sorumlulukla buluşuyor

Projeden yararlanacak yetiştiricilere, her birine 24 dişi ve 1 erkek olmak üzere hayvanlar teslim edilecek. Yetiştiriciler, bu hayvanları en az 2 yıl süreyle satmamayı ve teslimattan sonraki 1 ay içinde hayvanlarını sigortalatıp 2 yıl boyunca sigortalı tutmayı taahhüt edecek. Başvurular, oluşturulacak bir denetim komisyonu tarafından değerlendirilecek ve noter huzurunda çekilecek kura ile 50 asil, 50 yedek katılımcı belirlenecek. Asil listedeki katılımcıların işletmeleri saha kontrollerinden geçecek. Gerekli şartları sağlamayan veya mücbir sebeplerle projeden ayrılmak zorunda kalanların yerine yedek listeden katılımcılar alınacak.

"Köylerimizde üretimin devam etmesini ve refahın artmasını amaçlıyoruz"

Küçükbaş hayvancılığın kırsal ekonominin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Kırsalda üretimi güçlendirmek, köyünde alın teriyle geçinen yetiştiricimizin yanında olmak en temel sorumluluklarımızdan biri. Bu projeyle üreticilerimize can suyu vererek, köylerimizde üretimin devam etmesini ve refahın artmasını amaçlıyoruz. Amacımız, kırsalda yaşamı güçlendirerek hayvancılığı sürdürülebilir hale getirmek" dedi.

Kaynak: ANKA

