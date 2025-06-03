Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nda Adrenalin Dolu Tatil - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nda Adrenalin Dolu Tatil

Tekirdağ\'da Kurban Bayramı\'nda Adrenalin Dolu Tatil
03.06.2025 11:30
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Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi, doğaseverler ve ekstrem spor tutkunları için ideal bayram alternatifleri sunuyor.

Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinde doğal güzellikleri, ATV parkurları ve yamaç paraşütü pistleriyle doğaseverleri ve ekstrem spor tutkunlarını bekliyor.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, ATV parkurları ve yamaç paraşütü pistleriyle adrenalin tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Ganos Dağları'nın eteklerinde farklı pistlerden yapılan yamaç paraşütüyle keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

ATV turlarıyla ormanların derinliklerine yolculuk yapan ziyaretçiler, bölgedeki işletmelerde yöresel lezzetlerin de tadına bakarak huzurlu bir tatil deneyimi yaşayabiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe, huzurlu zaman geçirmek ya da adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenler için Tekirdağ'ın eşsiz bir alternatif sunduğunu belirten Karaküçük, "Doğal güzellikleri, kamp alanları ve ekstrem spor olanaklarıyla dikkati çeken şehir, özellikle doğaseverler ve macera tutkunları için keşfedilmeye değer rotalara ev sahipliği yapıyor. Uçmakdere Mahallesi, bu rotaların başında geliyor. Ganos Dağları'nın eteklerinde konumlanan Uçmakdere, yılın her döneminde ziyaretçilerine doğayla baş başa olma fırsatı sunuyor." diye konuştu.

Karaküçük, Ganos Dağları'nın zirvelerinden havalanarak Marmara Denizi'nin maviliğiyle yemyeşil ormanların buluştuğu manzarayı gökyüzünden izlemek isteyenler için yamaç paraşütünün unutulmaz bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın her zaman tatilcilerin ilgisini çektiğini aktaran Karaküçük, "Tekirdağ, bu bayram tatilinde heyecan dolu anlar yaşamak isteyen herkesi ağırlamaya hazır. Uçmakdere'de eşsiz manzaralar ve zengin aktivite seçenekleriyle dolu unutulmaz bir tatil için herkesi bekliyoruz." dedi.

Bölgede ATV turları düzenleyen Ali Yabir, farklı bir deneyim yaşamak isteyen herkesi bayramda bölgeye beklediklerini ifade etti.

Ganos Dağları eteklerindeki ormanlarda ATV turlarının insanlara keyif verdiğini belirten Yabir, bölgeye gelen herkesin doğanın tadını çıkartmanın keyfini sonuna kadar yaşayabileceğini ifade etti.

Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran da ziyaretçilerin farklı pistlerden yamaç paraşütü yaparak Marmara Denizi'nin ve yemyeşil ormanların eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için gözde yerlerden birisi olduğunu belirten Baran, huzurlu bir tatil deneyimi yaşamak isteyenleri kente beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nda Adrenalin Dolu Tatil - Son Dakika

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