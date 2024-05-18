Tekirdağ\'da lise öğrencileri 5. Kolordu Komutanlığı\'nda yerli araç ve teçhizatları gezdi

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Tekirdağ'da lise öğrencileri, 5. Kolordu Komutanlığında açılan sergide yerli araç ve teçhizatlar hakkında bilgi aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 5. Kolordu Komutanlığında program düzenlendi.

Kolordu hakkında bilgi verilen programda öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla üretilen Vuran, Kirpi, Komuta aracı, M4K kurtarıcı aracı ve hava savunma araçlarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Araçlara binen öğrenciler askeri personel tarafından bilgilendirildi.

Ardından öğrencilere, keskin nişancı timi, köpek timi ve Kahramanmaraş depremlerinde bölgede çalışma yapan 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı Arama ve Kurtarma Bölüğü tanıtıldı.

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve şehit ailelerinin de katıldığı programda askeri personel, öğrenciler ve şehit aileleri fidan dikti.

Öğrenciler ve askeri personel arasında oynanan voleybol ve basketbol maçlarının ardından öğrencilere kupa verildi.

Program sonunda davetlilere ikramda bulunuldu.