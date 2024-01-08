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Tekirdağ'da Lodos Nedeniyle Sahilde Kırmızı Yosun Birikintisi Oluştu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Lodos Nedeniyle Sahilde Kırmızı Yosun Birikintisi Oluştu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu. Rüzgarla birlikte kıyıya sürüklenen yosunlar, bazı alanları kapladı. Ancak uzmanlar, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini belirtiyor. Yosun birikintisinin çevre kirliliğiyle ilgisi olmadığı ve sıcaklıkla ilişkili olarak koku yapabileceği ifade ediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri ise sahilin bazı kesimlerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Tekirdağ\'da Lodos Nedeniyle Sahilde Kırmızı Yosun Birikintisi Oluştu
08.01.2024 - 12:45,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Yosun görüntüsünün kirlilikten kaynaklanmadığını belirten Tecer, lodosun denizin dibindeki yosunları kıyıya vurmasından dolayı yosun birikintisi oluştuğunu ifade etti.

Herhangi bir çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını aktaran Tecer, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konusu değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yosunlar koku yapabiliyor." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da zaman zaman sahillerde bu durumun meydana geldiğini dile getirdi.

Bütün sahillerde yosun olmadığını belirten Pehlivanoğlu, "Daha önce de bu gibi görüntülere şahit olduk. Endişe edecek bir durum yok." diye konuştu.

Sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yosunlar, Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

Kaynak: AA
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