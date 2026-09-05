Tekirdağ\'da LÖSEV\'in Büyük Aile Pikniği\'nde lösemili çocuklar doyasıya eğlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle LÖSEV tarafından düzenlenen Büyük Aile Pikniği'nde lösemili çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya geldi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte aileler de keyifli ve moral dolu bir gün geçirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen Büyük Aile Pikniği, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaşama geçirilen buluşmada, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri bir araya geldi. Çocuklara yönelik boyama çalışmaları ve çeşitli oyunların düzenlendiği piknikte, animatörler de gerçekleştirdikleri gösterilerle miniklere neşeli anlar yaşattı. Gün boyunca patlamış mısır ikramının da yapıldığı etkinlikte çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

DAYANIŞMA VE MORAL BULUŞMASI

Etkinlik kapsamında ailelere ve davetlilere de çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu. Çocukların keyifli vakit geçirdiği buluşmada aileler de sohbet ederek deneyimlerini paylaştı, dayanışma bağlarını güçlendirdi.

LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerine yönelik sağlık ve eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenliyor. Bu buluşmalarla çocukların ve ailelerinin tedavi sürecinde sosyal yaşamdan kopmamaları ve bir arada vakit geçirerek moral bulmaları amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun farklı kesimlerinin sosyal yaşamına katkı sunan bu tür iş birliklerini ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.