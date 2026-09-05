Tekirdağ'da LÖSEV'in Büyük Aile Pikniği'nde lösemili çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da LÖSEV'in Büyük Aile Pikniği'nde lösemili çocuklar doyasıya eğlendi

Tekirdağ\'da LÖSEV\'in Büyük Aile Pikniği\'nde lösemili çocuklar doyasıya eğlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle LÖSEV tarafından Süleymanpaşa'daki mesire alanında Büyük Aile Pikniği düzenlendi. Lösemili çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya geldiği etkinlikte çocuklar oyunlarla keyifli vakit geçirirken aileler de moral buldu.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle LÖSEV tarafından düzenlenen Büyük Aile Pikniği'nde lösemili çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya geldi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte aileler de keyifli ve moral dolu bir gün geçirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen Büyük Aile Pikniği, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaşama geçirilen buluşmada, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri bir araya geldi. Çocuklara yönelik boyama çalışmaları ve çeşitli oyunların düzenlendiği piknikte, animatörler de gerçekleştirdikleri gösterilerle miniklere neşeli anlar yaşattı. Gün boyunca patlamış mısır ikramının da yapıldığı etkinlikte çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

DAYANIŞMA VE MORAL BULUŞMASI

Etkinlik kapsamında ailelere ve davetlilere de çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu. Çocukların keyifli vakit geçirdiği buluşmada aileler de sohbet ederek deneyimlerini paylaştı, dayanışma bağlarını güçlendirdi.

LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerine yönelik sağlık ve eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenliyor. Bu buluşmalarla çocukların ve ailelerinin tedavi sürecinde sosyal yaşamdan kopmamaları ve bir arada vakit geçirerek moral bulmaları amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun farklı kesimlerinin sosyal yaşamına katkı sunan bu tür iş birliklerini ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da LÖSEV'in Büyük Aile Pikniği'nde lösemili çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez Yine de cezadan kaçamadı Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı
Ünlü ressamdan ilham aldı 81 yaşında ikinci sergisini açıyor Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor
Deniz Göktaş’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
Cin Fatih’ten Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken hediye Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye

16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:12
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi’nde ne yapacağız
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 16:41:14. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da LÖSEV'in Büyük Aile Pikniği'nde lösemili çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement