Tekirdağ\'da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Tekirdağ'da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dolandırıcılık mağduru olunmaması için kullanıcılara finansal güvenliği artıracak davranış önerileri sunan bir infografik çalışması yayımladı. Çalışmada, kullanıcıların dolandırıcılık vakalarından korunmak için SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara tıklamamaları, bankanın resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması, şifrelerin kimseyle paylaşılmaması, güvenli olmayan mobil uygulamaların yüklenmemesi ve banka hesap özetlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde saat 11.53'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bayramören ilçesi olarak belirlendi. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar sonucunda, tarımsal atık olan kenevir sapından pelet ve briket yakıt üretildi. Ziraat mühendisi Mahmut Dok, kenevir atıklarının yüksek ısı değeri ve az kül bırakmasıyla öne çıktığını belirtti. Ayrıca, meyve ağaçlarının budama atıkları ve fındık zurufu da yakıt olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu tespit edildi. Karadeniz bölgesinde kenevirin önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi ve Bölüm Başkanı Mustafa Acar, kenevirin farklı kullanım alanlarına sahip olduğunu ifade etti.
Küresel iklim değişikliği nedeniyle kış aylarının ılık geçmesi arıların kış uykusuna yatmamasına ve yaşlanmasına neden oluyor. Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler, arıların kış salkımı oluşturabilmeleri için hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak son yıllarda hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle arılar kış salkımı oluşturamıyor, çalışmaya devam ediyor ve koloni kayıpları yaşanıyor. Bu durum arıcılık sektöründe rotaların değişmesine ve arıların daha yüksek noktalara taşınmasına neden olacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, flama taşıdığı, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Nilüfer Belediyesi, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde kalan misafirlerinin Yaşlılar Haftası'nı kutladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 41K numaralı hat, Körfez'den Kartepe'ye kesintisiz ulaşım sağlayarak vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Yolcular, yeni hat sayesinde zamandan da tasarruf ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyitgazi çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile 60 çiftçiye 895 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 8 bin 950 kilo tohum desteği sağlandı.
Aksaray'da Taşpınar Belediyesine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, müşterilerinden kar payı vaadiyle altın ve nakit para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüphelilerin ifadelerinde, parayı çeviremediklerini ve müştekilerin baskısı üzerine dükkanı kapattıklarını söyledikleri belirtildi. 104 müşteki ise şikayetçi oldu.
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