Tekirdağ\'da Namık Kemal Evi\'ni gezen öğrencilere Sezai Kurt evin tarihini anlattı

Tekirdağ'da, "vatan şairi" Namık Kemal'in eserleri ile tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi'ni ziyaret eden üniversite öğrencilerine evin tarihi hakkında bilgi verildi.

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda inşa edilen Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, belediye, Namık Kemal Derneği, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla restore edilerek 1993 yılında ziyarete açıldı.

Müzede, Namık Kemal'in eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve yayımladığı gazetelerin yanı sıra vatandaşların bağışladığı tarihi ve kültürel nitelikteki eşyalar da sergileniyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, ziyaret sırasında öğrencilere evin tarihi, sergilenen eserler ve Namık Kemal'in yaşamı hakkında bilgi verdi.