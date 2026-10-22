Tekirdağ'da öğrenciler bilim şenliğinde geri dönüşüm ve teknoloji projelerini tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da öğrenciler bilim şenliğinde geri dönüşüm ve teknoloji projelerini tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen Bilim Şenliği'nde ilkokul öğrencileri güneş enerjisi, geri dönüşüm ve teknoloji temalı projelerini tanıttı. Elektronik devreler kuruldu, geri dönüşüm bilinci ve yapay zekanın bilinçli kullanımına dikkati çeken oyun tasarlandı; şenlik iki gün gezilebilecek.

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri Hayal Ortakları Derneği'nin desteğiyle düzenlenen bilim şenliğinde elektronik devreler kurarak, programladıkları projeleri tanıttı.

Süleymanpaşa İlkokulu'nda düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler tarafından hazırlanan güneş enerjisi, geri dönüşüm ve teknoloji temalı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şenliğin açılışında konuşan Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şenol Eliaçık, öğrencilerin teknoloji alanında kendilerini geliştirerek, hayal ettiklerini üretime dönüştürmelerinin ve teknolojik gelişmelere katkı sunabilecek bireyler olarak yetişmelerini istediklerini söyledi.

Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin teknolojik gelişme ve teknolojik bağımsızlığa vurgu yaptığını belirtti.

Öğrencilerin hayal ettiklerini üretime dönüştürdüğünü aktaran Metinoğlu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli teknolojik gelişmeye ve teknolojik bağımsızlığa vurgu yapıyor. Elbette hayal edip, üreteceğiz. Bu ürettiklerimizi yaşamımıza adapte edeceğiz. Çocuklarımızın yaptığı çalışmalar son derece önemli. Onlara bir ufuk kazandırabildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Şenlikte projesini tanıtan 3. sınıf öğrencisi Mustafa Alp Uzuntaş ise geri dönüşümün önemini arkadaşlarına anlatmak amacıyla oyun tasarladığını ifade etti.

Oyunun çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmayı ve yapay zekanın bilinçli kullanımına dikkati çekmeyi amaçladığını aktaran Uzuntaş, oyunda 60 saniye içinde geri dönüşüm atıklarının toplanarak puan kazanıldığını anlattı.

Güneş enerjisi, geri dönüşüm ve teknolojiyi oyunla buluşturan projelerin yer aldığı şenlik, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiTekirdağEğitimGüncelGüneşBilimÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:12:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da öğrenciler bilim şenliğinde geri dönüşüm ve teknoloji projelerini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei