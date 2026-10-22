Tekirdağ'da öğrenciler bilim şenliğinde geri dönüşüm ve teknoloji projelerini tanıttı

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri Hayal Ortakları Derneği'nin desteğiyle düzenlenen bilim şenliğinde elektronik devreler kurarak, programladıkları projeleri tanıttı.

Süleymanpaşa İlkokulu'nda düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler tarafından hazırlanan güneş enerjisi, geri dönüşüm ve teknoloji temalı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şenliğin açılışında konuşan Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şenol Eliaçık, öğrencilerin teknoloji alanında kendilerini geliştirerek, hayal ettiklerini üretime dönüştürmelerinin ve teknolojik gelişmelere katkı sunabilecek bireyler olarak yetişmelerini istediklerini söyledi.

Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin teknolojik gelişme ve teknolojik bağımsızlığa vurgu yaptığını belirtti.

Öğrencilerin hayal ettiklerini üretime dönüştürdüğünü aktaran Metinoğlu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli teknolojik gelişmeye ve teknolojik bağımsızlığa vurgu yapıyor. Elbette hayal edip, üreteceğiz. Bu ürettiklerimizi yaşamımıza adapte edeceğiz. Çocuklarımızın yaptığı çalışmalar son derece önemli. Onlara bir ufuk kazandırabildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Şenlikte projesini tanıtan 3. sınıf öğrencisi Mustafa Alp Uzuntaş ise geri dönüşümün önemini arkadaşlarına anlatmak amacıyla oyun tasarladığını ifade etti.

Oyunun çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmayı ve yapay zekanın bilinçli kullanımına dikkati çekmeyi amaçladığını aktaran Uzuntaş, oyunda 60 saniye içinde geri dönüşüm atıklarının toplanarak puan kazanıldığını anlattı.

Güneş enerjisi, geri dönüşüm ve teknolojiyi oyunla buluşturan projelerin yer aldığı şenlik, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.