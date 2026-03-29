Tekirdağ\'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

TEKİRDAĞ sahilinde kıyıya vurmuş ölü caretta ceratta deniz kaplumbağası bulundu.

Tekirdağ Barbaros Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, hareketsiz bir caretta caretta olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede carette carettanın öldüğü belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan ihbar üzerine, Barbaros sahiline vurmuş ölü bir caretta caretta deniz kaplumbağası ile ilgili inceleme yapılmıştır. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim eşliğinde gerçekleştirilen incelemenin ardından, söz konusu kaplumbağa gömülmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.