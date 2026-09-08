Tekirdağ'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kesimlerde denize giriş yasaklandı
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Süleymanpaşa ve Saray ilçeleri ile Marmaraereğlisi'ne bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün denize girmeyi geçici olarak yasakladı. Vatandaşların can güvenliği için alınan karara uyulması istenirken, polis ve jandarma ekipleri yasak bölgelerde denetim yapacak.
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı noktalarda denize girilmesini geçici süreyle yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ve Saray ilçeleri ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşların alınan kararlara uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.
Polis ve jandarma ekipleri, yasak olan bölgelerde denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA
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