Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille kıraathane önündekilere çarpıp 11 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Tepe Değirmenler Caddesi'nde kıraathane önünde oturanlara otomobille çarptıktan sonra gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazanın ardından sürücünün üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.
Dün, H.Y'nin kullandığı 59 ABU 317 plakalı otomobil, Tepe Değirmenler Caddesi'nde kıraathane önünde oturanlara çarpmış, 11 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da otomobil kıraathaneye çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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