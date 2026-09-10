Tekirdağ'da poyraz dindi, 6 şilep ve 2 tanker seyrine devam etti
Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Sahile demirleyen 6 şilep ve 2 tanker seyrine devam ederken, rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da yeniden avlanmak için açılacak.
Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve 2 tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açılacak.
Kaynak: AA
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