Tekirdağ'da Poyraz Fırtınası ve Kızıl Yosunlar - Son Dakika
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Tekirdağ'da Poyraz Fırtınası ve Kızıl Yosunlar

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Poyraz fırtınası nedeniyle Tekirdağ kıyılarında kızıl yosun birikimi ve deniz trafiği aksadı.

05.11.2024 18:27
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Tekirdağ'da poyraz fırtınası etkili oluyor: Kızıl yosunlar gelmeye devam ediyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle kıyı boyunca kızıl yosunlar birikmeye devam ederken, büyük yük gemileri yoluna devam edemedi ve balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Tekirdağ'da günlerdir devam eden poyraz fırtınası, kıyılarda dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Rüzgarın etkisiyle sahile vuran kızıl yosunlar, bölgede yer yer geniş alanları kapladı. Bu doğa olayı, yerli halkın ilgisini çekerken, fırtına kıyıdaki teknelerin denize açılmasına da engel oldu. Özellikle büyük yük gemileri Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri şiddetli poyrazın getirdiği dalga yüksekliği ve güvenlik gerekçesiyle limanda kalmayı tercih etti.

Fırtınanın yarın da etkisini devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Poyraz Fırtınası ve Kızıl Yosunlar - Son Dakika

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