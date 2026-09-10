Tekirdağ\'da projeler ile yarışma ve turnuvalara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülecek yerel, ulusal ve uluslararası projeler ile yarışma ve turnuvalara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Parıltı ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Çelik başkanlığındaki toplantıya, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Strateji Geliştirme birimlerinden sorumlu şube müdürleri, bölüm personeli ve ilçe AR-GE temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında il genelinde yürütülmesi planlanan proje ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Yerel, ulusal ve uluslararası projelerin yanı sıra yarışma ve turnuvalara ilişkin uygulama süreçleri, planlanan faaliyetler ve ilçelerde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.