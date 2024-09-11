Tekirdağ\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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