Tekirdağ\'da Saray\'a yeni asfalt plenti kurulacak, sayı 2\'ye çıkacak

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısında, Saray ilçesi Kavacık Mahallesi'nde yeni asfalt plenti kurulmasına karar verildi. Yeni tesisle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt plenti sayısı 2'ye çıkarken, özellikle kentin doğu ilçelerindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında asfalt temininin hızlandırılması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda komisyon raporları meclisin onayına sunulurken, görüşülmesi gereken diğer gündem maddeleri değerlendirilmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına havale edildi.

SARAY'A YENİ ASFALT PLENTİ

Toplantıda alınan kararlardan biri, Saray ilçesinde kurulacak yeni asfalt plent tesisi oldu. Kavacık Mahallesi'nde kurulacak tesisle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt plenti sayısı 2'ye çıkarılacak. Süleymanpaşa ilçesi Hacıköy Mahallesi'nde bir asfalt plenti bulunan Büyükşehir Belediyesi, Saray'da kurulacak yeni tesisle birlikte özellikle kentin doğu ilçelerine yönelik asfalt üretim kapasitesini artıracak. Yeni tesisin doğu ilçelerine daha yakın konumda olması ile yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ihtiyaç duyulan asfaltın daha hızlı temin edilmesi ve hizmetlerin daha geniş bir alana ulaştırılması hedefleniyor. Bölgede beton santrali kurulmasına yönelik proje hazırlıkları da sürdürülüyor. Söz konusu çalışmayla birlikte bölgedeki üretim kapasitesinin artırılması ve yol yapım ile altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemelerin daha hızlı temin edilmesi amaçlanıyor.

"ALINAN KARARLAR TEKİRDAĞ'A HAYIRLI OLSUN"

Toplantıda alınan kararların kente hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kent genelinde ihtiyaçlara yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Yüceer, "Meclisimizde aldığımız kararların mavi gözlü güzel Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor, Tekirdağ'ımıza değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Meclis toplantısının ikinci birleşimi, 14 Eylül Pazartesi saat 13.00'te gerçekleştirilecek. İkinci birleşimde gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine devam edileceği bildirildi.