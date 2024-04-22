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Tekirdağ'da sarı bahar: Renk cümbüşü böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Trakya Bölgesi'nde son yıllarda ayçiçeğinin yerini almaya başlayan kanola tarlalarının çiçek açması ile Tekirdağ sarı renge boyandı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de son yıllarda ekimi artan kanola tarlaları bahar aylarında bölgeyi sarı renge boyuyor. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile ilçeleri, mahalleleri ve köylerinde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve giderek ekimi artan kanola, doğadaki göz zevkine renk katıyor. Yeşil buğday tarlaları ile sarı kanola tarlalarının buluştuğu alanlar drone ile havadan görüntülendi.

"Sarı saçlı, mavi gözlü, lavanta kokulu Tekirdağ"

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, "Tekirdağ yılın iki bölümünde sapsarı olur. Birinci bölümü Mayısın başlarında kanola ile sapsarı olur. Diğeri ise Ağustos ve Eylül aylarında ayçiçeği ile sarı olur. Tekirdağ ile ilgili bir üçleme yapmışız. Demişiz ki sarı saçlı, mavi gözlü, lavanta kokulu Tekirdağ. Tamda bu sarı saç kanola ve ayçiçeğini ifade eder. Tam bir doğal stüdyo. Mavi deniz, mavi gökyüzü arasında yemyeşil buğday tarlalarının etrafında sapsarı renklerle tam bir doğal stüdyo oluyor. Bu doğal stüdyo insanların çok ilgisini çekiyor. Tekirdağ'ın avantajı da İstanbul'a çok yakın olması. İnsanlar anılarını biriktirmek için, güzel bir deneyim biriktirmek için akın akın Tekirdağ'a gelerek bu doğal stüdyolarda fotoğraf çektiriyorlar" dedi.