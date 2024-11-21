Tekirdağ'da şehit öğretmen Neşe Alten ve babası kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da şehit öğretmen Neşe Alten ve babası kabirleri başında anıldı

Tekirdağ\'da şehit öğretmen Neşe Alten ve babası kabirleri başında anıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

21.11.2024 13:49
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

Şehit öğretmen Alten ve babası için anma programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.

Programa, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın, Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten ve okul müdürleri katıldı.

Çocukluğundaki öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitmiş ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başlamıştı.

Neşe öğretmen ve yalnız bırakmak istemediği için kendisiyle Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Şarköy, Bismil, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da şehit öğretmen Neşe Alten ve babası kabirleri başında anıldı - Son Dakika


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