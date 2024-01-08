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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi

Ergene İlçesi'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 2 çocuğun ölümüyle ilgili olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi hakkında asli kusur tespit edilmiş ve 6 kişi hakkında soruşturma izni istenmişti. İçişleri Bakanlığı yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma izni verdi.

Tekirdağ\'ın Ergene ilçesinde sele kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi
08.01.2024 - 13:11,
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 25 Haziran 2021'de sele kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

Ergene İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sele kapılan Mustafa Aslan (13) ile Burak Önder'in (9) ölümüyle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesinin asli kusurlu bulunmasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de bulunduğu 6 kişi hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istendi.

Bakanlık yapılan çalışmaların ardından 6 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de derenin taşması sonucu bölgede oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan, sele kapılmıştı. Kanalizasyon künkleri içinde yaklaşık 500 metre ilerleyen çocuklar, dere yatağına sürüklenmiş, Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybederken, Barış Önder çevredekiler tarafından kurtarılmıştı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesinden Dr. Murat Kuruoğlu, Dr. Fethi Kadıoğlu ve Dr. Oral Yağcı'dan oluşan bilirkişi heyeti, 10 Şubat 2022'de olay yerinde inceleme yapmış, hazırlanan raporda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asli kusurlu olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi - Son Dakika
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