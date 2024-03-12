Tekirdağ\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Üniversite Öğrencileri ve Emeklilerin Doğal Gaz ve Su Faturalarını Yarı Yarıya İndirecek

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Başakşehir'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri ve emeklilerin doğal gaz ve su faturalarının yüzde 50'sini almayacaklarını açıkladı. Kavuncu, ayrıca göç konusuna da değinerek, belediyenin göçmenlere yönelik denetimlerini artıracağını belirtti. Sosyal belediyecilik konusunda ise derin yoksulluk çeken ailelere günlük iki ekmek bedava dağıtacaklarını ve öğrencilere ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlayacaklarını söyledi.