Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Tekirdağ\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada S.G. ile E.Ü.Ö. arasında çıkan tartışma sonucunda S.G, pompalı tüfekle E.Ü.Ö'yü yaraladı. Yaralanan E.Ü.Ö, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan S.G, tutuklandı.

12.03.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Aydoğdu Mahallesi'nde S.G. ile E.Ü.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, pompalı tüfekle E.Ü.Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.Ü.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Üniversite Öğrencileri ve Emeklilerin Doğal Gaz ve Su Faturalarını Yarı Yarıya İndirecek
    22:19 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Üniversite Öğrencileri ve Emeklilerin Doğal Gaz ve Su Faturalarını Yarı Yarıya İndirecek

    İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Başakşehir'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri ve emeklilerin doğal gaz ve su faturalarının yüzde 50'sini almayacaklarını açıkladı. Kavuncu, ayrıca göç konusuna da değinerek, belediyenin göçmenlere yönelik denetimlerini artıracağını belirtti. Sosyal belediyecilik konusunda ise derin yoksulluk çeken ailelere günlük iki ekmek bedava dağıtacaklarını ve öğrencilere ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlayacaklarını söyledi.

  • Lapseki Belediyesi Dalyan Mahallesi'nde iftar verdi
    22:17 Lapseki Belediyesi Dalyan Mahallesi'nde iftar verdi

    Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz, konuşmasında belediyenin geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarının başlangıcını spor salonunda gerçekleştirdiklerini belirtti ve Lapsekilileri diğer programlara davet etti.

  • NATO'ya Katılan Ülkelerin Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı
    22:15 NATO'ya Katılan Ülkelerin Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

    Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçiler ve askeri erkanın katıldığı etkinlikte, NATO'nun güneydoğu kanadının temel taşı olan Türkiye'nin Avrupa-Atlantik işbirliğinin güçlü bir dayanağı olduğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşına tanıklık eden ülkelerin Rusya'nın askeri güçlerini geri çekmesi gerektiği ifade edildi.

  • Samsun'da bir imam intihar ederek hayatını kaybetti
    22:08 Samsun'da bir imam intihar ederek hayatını kaybetti

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, bunalıma girerek caminin ikinci katında kendini iple astı. İkindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilen olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda imamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini bekliyor
    22:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini bekliyor

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini ve Türkiye ile dayanışma sergilenmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede aktif katkı sağladığını vurgulayarak, bölücü terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini istedi. Ayrıca, Erdoğan çevre koruması, yerel yönetimler ve seçimler hakkında da konuştu.


21:33 Avrupa Birliği, Rusya’nın dondurulan parasının faizini Ukrayna’ya gönderecek Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
20:33 Netanyahu: İsrail’in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
20:42 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas’la Ramallah’ta görüşeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 22:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement