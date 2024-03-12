Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Aydoğdu Mahallesi'nde S.G. ile E.Ü.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, pompalı tüfekle E.Ü.Ö'yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.Ü.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Başakşehir'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri ve emeklilerin doğal gaz ve su faturalarının yüzde 50'sini almayacaklarını açıkladı. Kavuncu, ayrıca göç konusuna da değinerek, belediyenin göçmenlere yönelik denetimlerini artıracağını belirtti. Sosyal belediyecilik konusunda ise derin yoksulluk çeken ailelere günlük iki ekmek bedava dağıtacaklarını ve öğrencilere ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlayacaklarını söyledi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz, konuşmasında belediyenin geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarının başlangıcını spor salonunda gerçekleştirdiklerini belirtti ve Lapsekilileri diğer programlara davet etti.
Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçiler ve askeri erkanın katıldığı etkinlikte, NATO'nun güneydoğu kanadının temel taşı olan Türkiye'nin Avrupa-Atlantik işbirliğinin güçlü bir dayanağı olduğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşına tanıklık eden ülkelerin Rusya'nın askeri güçlerini geri çekmesi gerektiği ifade edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, bunalıma girerek caminin ikinci katında kendini iple astı. İkindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilen olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda imamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini ve Türkiye ile dayanışma sergilenmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede aktif katkı sağladığını vurgulayarak, bölücü terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini istedi. Ayrıca, Erdoğan çevre koruması, yerel yönetimler ve seçimler hakkında da konuştu.
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