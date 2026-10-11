Tekirdağ'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 30 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 30 şüpheliden 25'i tutuklandı

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Tekirdağ\'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 30 şüpheliden 25\'i tutuklandı
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Tekirdağ'da 6 Ekim'de Süleymanpaşa ve Çorlu'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi; gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 8 bin 754 sentetik hap, 132 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Ekim'de Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 bin 754 sentetik hap, 132 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
TekirdağGüvenlik3. SayfaGüncel6 EkimÇorluSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 30 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika
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