Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ\'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti

Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde oyun oynarken su dolu çukura düşen 11 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tedavilerin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi Malkara'da defnedildi.

11.07.2024 15:21
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki ay önce su dolu çukura düşmesi nedeniyle hastanede tedavisi süren 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Halil Buğra Gümüş tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kazanamadı.

Gümüş'ün cenazesi hastane morgundan alınarak Malkara Balabancık Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Halil Buğra, 20 Mayıs'ta Balabancık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynarken tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düşmüş, boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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