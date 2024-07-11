Tekirdağ\'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki ay önce su dolu çukura düşmesi nedeniyle hastanede tedavisi süren 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Halil Buğra Gümüş tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kazanamadı.
Gümüş'ün cenazesi hastane morgundan alınarak Malkara Balabancık Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.
Halil Buğra, 20 Mayıs'ta Balabancık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynarken tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düşmüş, boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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