Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde denetim yapan polis, şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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