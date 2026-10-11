Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 30 kişiden 25'i tutuklandı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 30 kişiden 25'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı; aramalarda 8 bin 754 sentetik ecza hapı ve 132 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 bin 754 sentetik ecza hapı, 132 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?