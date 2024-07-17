Tekirdağ'da tanker evin duvarına çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da tanker evin duvarına çarptı

Tekirdağ\'da tanker evin duvarına çarptı

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kimyasal toz yüklü tanker, yan yatıp tek katlı eve çarptı. Yaralananın olmadığı kazada ev sahibi çift, bomba patladığını ya da deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, jandarmanın incelemesi devam ediyor.

17.07.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği tanker devrilip tek katlı eve çarptı. Yaralananın olmadığı sabaha karşı meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ev sahibi çift, bomba patladığını ya da deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kimyasal toz yüklü 34 BC 6256 plakalı tanker, virajda sürücüsü Gökhan Karakoç'un (38) kontrolünü yitirmesiyle yan yatıp, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Tanker ve evin duvarında hasar meydana gelirken, sürücü ile evdeki Fevziye Güler ve eşi Rahmi Güler, kazayı yara almadan atlattı. Fevziye Güler, uyudukları sırada bomba patlar gibi ses duyduğunu belirterek, "Deprem mi oldu anlayamadım. Camlar, çerçeveler yerinden oynadı. Evin bahçesindeki ağaç tuttu onu" dedi.

Gürültüye uyandığını belirten Rahmi Güler ise "Bomba mı patladı, deprem mi oldu anlamadık. Dışarıya çıktığımızda manzara buydu. Baktık ki araç devrilmiş, sürücüye yardım ettik. Hasar çok, manzara bu" diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Deprem, Güvenlik, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tanker evin duvarına çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:55 Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 13:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da tanker evin duvarına çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement