Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 17 sikkeyle yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 17 sikkeyle yakalanan kişi gözaltına alındı

Tekirdağ\'da tarihi eser niteliğinde 17 sikkeyle yakalanan kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine yapılan operasyonda, Çorlu ilçesinde durdurulan bir otomobilde 17 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen bir zanlı gözaltına alındı.

26.02.2024 17:12
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Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 17 sikkeyle yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Çorlu ilçesi Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 17 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

-Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Çorlu Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada F.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 17 sikkeyle yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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