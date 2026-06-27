Tekirdağ'da Tarla Yangını: Barakalar Yanıyor

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarlada çıkan yangında, alevlerin sıçradığı çok sayıda baraka, konteyner ve karavan yandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Çeşmeli Mahallesi yakınlarında biçilmemiş buğday tarlasından saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, çevredeki kanola ve diğer buğday tarlalarına sıçradı. Alevler, vatandaşların tarlalarına kurdukları konteyner, baraka ve karavanların bulunduğu bölgeye ulaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi. Çiftçiler de yangını söndürmek için iş makineleri, traktörlerle bölgeye su taşıdı. Bazı vatandaşlar ise barakalarının yakınında ellerinde su bidonları ile alevlere müdahale etti. Ancak alevlerin sıçrağı barakalar konteyner ve karavanlar yandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,