Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü B.A.A. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan A.S.T. hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor.

22.07.2024 09:45
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A.A. idaresindeki 41 ATU 823 plakalı otomobil, Aşağısevindikli Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü B.A.A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı, diğer yaralı U.B'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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