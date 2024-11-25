Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin takla atarak midibüsle çarpıştığı kaza sonucu 37 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.11.2024 09:50  Güncelleme: 09:52
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde takla atan otomobilin servis midibüsü ile çarpıştığı kazada Oktay Türkoğlu (37) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergeni'nin Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oktay Türkoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 39 AG 823 plakalı otomobil takla atıp, karşı yönden gelen fabrika personelini taşıyan S.Ç. yönetimindeki 59 S 9290 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Türkoğlu ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Türkoğlu, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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