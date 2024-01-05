Tekirdağ\'da traktör devrildi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Arslan (65), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara- Keşan kara yolu üzerindeki Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çiftçilik yapan Hüseyin Arslan, kullandığı 59 LZ 406 plakalı traktör sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Arslan'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Arslan, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslan'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)