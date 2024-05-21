Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Tekirdağ\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler katılımcılara ikram edildi. Programda, coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra Tekirdağ'ın tescilli lezzetleri de tanıtıldı. Etkinlikte, Vali Recep Soytürk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da yer aldı.

21.05.2024 12:42
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Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, coğrafi işaretli Malkara eski kaşarı, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası ve Kınalı yapıncak yaprağından sarmalar vatandaşlara tattırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Tekirdağ mutfağının zenginliklerini tanıttıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın tescilli lezzetlerinin vatandaşların beğenisine sunulduğunu aktaran Hacıoğlu, hafta kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini dile getirdi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın köfte başta olmak üzere çeşitli tatlarda coğrafi işaretli ürünleri olduğunu belirterek, "Hafta kapsamında, coğrafi işareti olan bütün ürünlerimiz yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak. Türk mutfağının sürdürülebilir ve sağlıklı yönleri ön plana çıkarılacak. Tüm ülkede Tekirdağ mutfağının tanınırlığını sağlayacağız."diye konuştu.

Etkinlikte, Vali Recep Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu ile kurum müdürleri stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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