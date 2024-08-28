Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Ökten'in "Anadolu" isimli kişisel resim sergisi açıldı.
Muratlı Gençlik Merkezi'nde serginin açılışını Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Belediye Başkanı Varol Türel gerçekleştirdi.
Sergide yer alan 15 eserinde Anadolu kilim motiflerinin modern sanatla birleşmesi ve sembollerin estetik sunumunu tuvale yansıttığını aktaran Ökten, serginin 31Ağustos'a kadar açık olacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Üniversite Öğrencisi Doğan Ökten'in Kişisel Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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