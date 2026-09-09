Tekirdağ'da uyuşturucu denetiminde 5 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde 10 sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza hap bulunması üzerine gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 10 sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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