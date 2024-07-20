Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen iş yerindeki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada 1 kilo 112 gram sentetik uyuşturucu, 379 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.
İş yerinde bulunan A.T, Ö.Ü, Ş.G, U.M.U. ve H.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G, U.M.U. ve H.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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