Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da evinde 403 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler R.E'nin evinde yaptığı aramada, 403 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tüfek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.