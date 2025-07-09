Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 65 şüpheliden 35'inin tutuklandığını, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil; 13 jandarma motorlu asayiş timi, 7 komando timi, 2 özel eğitimli narkotik köpeği, 320 jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Bu 3 ay boyunca, adeta Tekirdağ'ın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. ve düğmeye bastık" dedi.

'UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR'

Tekirdağ ili genelinde düzenlenen 'Narkokapan-Tekirdağ' operasyonlarında 65 torbacının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 35'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Tekirdağ Valimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonu gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.