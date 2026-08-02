Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Polis, Tekirdağ'da denetimlerde 4 şüpheliyi uyuşturucuyla yakalayarak gözaltına aldı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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