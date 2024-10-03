Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 37 gram eroin ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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