Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 72 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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