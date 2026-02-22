Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

TEKİRDAĞ'da polisin 9 adrese eş zamanlı operasyonunda, 610 gram skunk ve silahlar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Tekirdağ genelinde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 18 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 9 adrese eş zamanlı operasyonunda, 610 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. yetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ,