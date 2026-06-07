Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

07.06.2026 09:51
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Polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı, işlemler sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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