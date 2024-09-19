Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çorlu, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 206 gram eroin, 30 gram bonzai, 11 gram esrar, cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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