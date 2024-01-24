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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 9 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise sentetik uyuşturucu, esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 10:21,
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Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 1 kilogram 15 gram sentetik uyuşturucu, 320 gram esrar, 10 gram eroin ile 220 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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