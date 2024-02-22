Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 2 kilo 940 gram eroin, 1 tabanca ve 120 bin 150 lira ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

22.02.2024 11:49
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, H.E. ile A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 2 kilo 940 gram eroin, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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