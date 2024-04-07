Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda sentetik uyuşturucu, kokain, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

07.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ergene ve Çorlu ilçelerindeki operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram kokain, 9 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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