Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ergene ve Çorlu ilçelerindeki operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram kokain, 9 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilecik minikler teşvik il şampiyonası, rekor katılımla gerçekleşti. Şampiyonada minik sporculara ve desteklerinden dolayı sporcu velilerine teşekkür eden İsmail Torunlar, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle bu turnuvaları daha sık yapmayı ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda başarılı sonuçlar elde etmeyi planladıklarını belirtti. Minik kızlarda Zeynep Naz Terzi birinci olurken, minik erkeklerde ise Güney Cebeli birinci oldu.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan ve Ziyagökalp mahallelerinde yapılan yeni yol, çevre düzenleme ve park çalışmalarını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin ve şehrin çehresinin değişeceğini ve yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.
Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Andız Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Işın, vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirten Vali Işın, bayram dileklerini iletti.
Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş.'de kendi bölümünde çalışmayan kişilerin iş akdinin sonlandırılmasının ardından Belediye Başkanı Kadir Aydar; 'Ya 200 bin Ceyhanlı'ya hizmet yapacağız ya da belli sayıda insanı mutlu edeceğiz. Bizim tercihimiz Ceyhanlıların tümünü mutlu etmektir' açıklamasında bulundu.
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