Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda, 2 kilogram 913 gram sentetik uyuşturucu, 1694 uyuşturucu hap, 775 gram sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal madde, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, ruhsatsız tüfek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 655 lira ele geçirildi.

07.05.2024 12:11
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde ve 2 araçta yapılan aramada, 2 kilogram 913 gram sentetik uyuşturucu, 1694 uyuşturucu hap, 775 gram sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal madde, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, ruhsatsız tüfek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 655 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Tekirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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