Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu, Ergene ve Çorlu ilçesindeki operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 sentetik ecza, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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