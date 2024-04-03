Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 13 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Müftüsü Ramazan Ayı etkinlikleri için Pasinler'de programlar düzenledi

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan Ayı vesilesiyle Pasinler'de çeşitli programlar gerçekleştirdi. Müftü Can, Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ile birlikte iftar programı düzenledi, genç hafızlarla sohbet etti ve cami cemaatine hitap etti. Ayrıca, çocuklara çikolata ikram edildi ve din görevlileriyle bir araya gelindi.